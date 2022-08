Stefani kallim oli lapseootel juba Eurovisioni ajal: sellist uudist oli raske varjata!

„Tavaliselt on rasedad tujukad. Victoria on selles osas hästi tubli olnud,“ rääkis „Ringvaatele“ laulja Stefan, kes ootab oma kallimaga perelisa. „Kord märkasin, et ta nutab ja küsisin, mis juhtus. „Meil on kodus vetsupaber otsas!“ vastas ta, nagu see oleks maailmalõpp,“ meenutas muusik naerdes. „Vahepeal sööb ta soolaseid kurke ka.“