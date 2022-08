KIRGLIK TANTSUSAADE NAASEB: minevikus keerutas end „Tantsud tähtedega“ sõus kokku mitu paari!

„Püüdsime oma suhet saladuses hoida nii kaua kui võimalik,“ pihtis Gerli Helsingis esmalt Soome ajakirjanikele, alles seejärel Eesti meediale. Tõsi, Helsingis olid kõik harjunud nägema, et Gerli ja võistlustantsija Martin Parmas kogu aeg kaelakuti koos on. Helsingi linnapea vastuvõtupeol hoidus armunud paar kaameratest ja ajakirjanikest kaugele eemale ning eelistas veeta aega vaid teineteise seltsis. Salapäratsemisele tuli igal juhul lõpp. Et Gerli ja Martin on tõepoolest paar, kinnitas ka Eurovisioni ametlik kodulehekülg. Kõnelemata siis Martini suudlusest lavanumbri lõpus, mis asjalood paika pani. Kõik oli ühtäkki avalik.