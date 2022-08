100 MILJONIT VASTU TAEVAST: Warner Bros lennutas juba valmis "Batgirli" filmi prügikasti

DC Comicsi filmis „Batgirl“ (režissöörid Adil El Arbi ja Bilall Fallah) kehastab nimiosalist Leslie Grace („In The Heights“). Batmani mängib Michael Keaton, tema liitlast ja ühtlasi Batgirli isa J. K. Simmons. Firefly rollis on Brendan Fraser.

Šotlaste rõõmuks filmiti linateos peaaegu täies mahus Glasgow's. „Batgirli“ pidi mõne kuu pärast näidatama nii kinodes kui ka HBO Maxi voogedastusteenistuses. Kuid Hollywoodi insaider paljastas New York Postile, et Warner Brosi bossid otsustasid „Batgirli" prügikasti lennutada. Seda ei näe enam keegi.

Film läheb kirja kinoajaloo ühe kallima läbikukkumisena: lehe andmeil võis „Batgirl“ maksma minna koguni üle saja miljoni dollari. Testpubliku hinnang olevat olnud nii põrmustav, et stuudio otsustas pärast kulude-tulude rehkendamist filmi riiulisse jätta.

New York Post märgib, et kahtlus „Batgirli“ saatuse suhtes tekkis juba juulis, kui filmi DC Comicsi Comic-Coni vestlusringis San Diegos poole sõnagagi ei mainitud. Ometi oli ohtralt reklaamitud ürituse eesmärk just selliseid uusi projekte reklaamida. Konkureeriv ettevõte Marvel seevastu hõikas Comic-Conil välja üle tosina filmi.