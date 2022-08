MÕNITAMINE TELE-EETRIS? Alaealine laulja Hanna-Sandra: minust tehtud videolugu „Reporteris“ oli kiusamine

Sisulooja ja laulja Sandra Kulderknup (16) võistleb praegu Tais rahvusvahelisel missivõistlusel Teen Star. Kolmapäeva hommikul aga ärkas ta üles sõnumite peale, kus vihjati, et teda on „Reporteri“ uudisloos laimatud. „See videolugu ajas mind esmalt nutma ja mitte nende lausete pärast, vaid seetõttu, et tegemist on konkreetselt kiusamisega. Mina, kelle peamine eesmärk on jagada sotsiaalmeedias positiivsust ja motivatsiooni ning olla kiusamisvastane, saan kiusatud Eesti ühe suurima meediaväljaande poolt,“ kurdab Hanna-Sandra, et tema kohta tehti alusetuid viiteid.