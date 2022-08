Bondi-beib saab Marilyn Monroe kehastamise eest piki päid ja jalgu

Mitmed sotsiaalmeediakommentaatorid on šokeeritud, et uue Marilyni kõnest aimub hispaania keelt. „Ana de Armas näeb vapustav välja ja need stseenid ajavad mulle külmavärinad peale, aga ma tean, et te kõik kuulete ikkagi tema aktsenti. See on TUGEV,“ kirjutab üks Twitteri kasutada. „Ma ei kavatse üksnes selleks, et Ana de Armas tööd saaks, teeselda, et Marilyn Monroe oli latiino,“ kurjustab teine „Ja muuseas, Ana meeldib mulle väga, aga selle valikuga pandi küll ämbrisse.“ Kuid leidub ka neid, kes toonitavad: Monroel olid Mehhiko juured!