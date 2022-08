Demi Lovato seletab, miks ta pole enam they/them, vaid she/her

Lauljatar seletas, et tundis varem – iseäranis eelmisel aastal –, et tema naiselik ja mehelik energia on tasakaalus. Kui tal tuli valida naiste ja meeste tualettruumi vahel, oli ta kimbatuses – tundus, et tema jaoks polegi õiget WC-d. „Ma ei tundnud end mehena. Tundsin end lihtsalt inimesena. Ja they/them käibki selle kohta.“