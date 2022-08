VIIMANE KUKKUMINE KRIIPIS HINGE! Vello Vaher tõestas end taas talendisaates: seekord oli mitu kuud aega tippvormi ajastada

„Game of Talents“ on suhteliselt uus, aga ülimenukas telesaade. Artistid astuvad lavale tavalistes riietes ja kaks kohtunike rühma püüavad ära arvata, milist numbrit nad tegema hakkavad. Avasaates eelviimasena lavale astunud Vello puhul pakuti kolm valikut: ühed kohtunikud arvasid, et tegemist on lilleseadjaga, teised kohtunikud, et Vello on meister pōgenemises. Kui number algas, pidid kohtunikud tōdema, et Vello on siiski ekstreemne joogavōimleja, kes seekord astus üles militaarses rōivastuses.

Vello räägib, et Prantsusmaal läks kōik suurepäraselt – mees tegi seekord vōibolla oma elu kōige parema ja vōimsama numbri.