ÕL TV | Kopli krahvinna Ingrid Mänd: ma ei ole kunagi olnud seda meelt, et kui mees lööb, siis on kõik, aga naine tohib küll asju loopida

„Ma arvan, et südant peab kuulama. Isegi kui sa oma südant kuulates astud täiega ämbrisse, mingisse s*tahunnikusse ja saad haiget, siis arvan, et ka see tuleb läbi kogeda,“ sõnab Ingrid Mänd (28) – Beebilõusta ekskaasa ja pisitütre ema. „Siis saad õppetunni ja oled targem. Mina ei kahetse küll midagi. Ei ole sellist asja, et oleksin võinud midagi tegemata jätta.“