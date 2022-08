Tantsušamaan Kareem Raihani: olen Eestis kohanud ainult avatud südamega ilusaid inimesi

Raihani sõnab, et kuulis esmakordselt ekstaatilisest tantsust 12 aastat tagasi, kui see alles beebikingades oli ja teadis kohe, et sellest saab järgmine suur asi. Temast sai üks teerajajaid ja Raihani tõi ekstaatilise tantsu paljudesse Euroopa linnadesse ja festivalidele.