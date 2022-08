Kantristaarist ema andis Ashley Juddile ja ta õele hauataguse nätaka

New York Posti kõmuveerg Page Six kirjutab, et aastakümneid depressioonis vaevelnud Judd jättis tütred - Hollywoodi näitleja Ashley ja kantritähe Wynonna - oma testamendist välja. Naomi määras oma varanduse käsutajaks abikaasa Larry Stricklandi (76), kes pole kummagi tütre isa.

Kantrilegend paljastas 2016. aastal ilmunud raamatus „River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope“ („Ajajõgi: kuidas ma depressiooni vajusin ja sellest lootusrikkalt väljusin“), et on kannatanud eluaeg ränga, ravile allumatu depressiooni all ja tahtnud eluga lõpparvet teha. „Keegi ei suuda seda mõista, kui pole ise sellises seisus olnud,“ ütles ta toona ajakirjale People.