Stallone sõimas „Rocky“ produtsenti, oma koosa sai ka Dolph Lundgren

Vaestest oludest tippu kerkinud poksija Rocky on Stallone'i (76) enese vaimusünnitis. Vanameister on kehastanud sitket võitlejat kokku kaheksas filmis. Ta on olnud filmide stsenarist ja mõnel puhul ka režissöör, kuid oma tegelaskuju ja kogu frantsiisi saatuse üle pole tal enam vähimatki sõnaõigust.