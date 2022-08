HÜVA NÕU | Kas naised on üldse võimelised mehi paremini mõistma?

Tiit Trofimov, kes viib läbi meeste seksuaalsuse ja oma sisemise allika äratamise töötubasid, sõnab, et Jumal on loonud naise ja mehe nii erinevaks sellepärast, et oleks ilu, võlu ja et maailm ei muutuks igavaks – mida rohkem on maailmas erinevust, seda täiuslikum see on.