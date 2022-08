SKANDAALNE SUUDLUS: suri „Star Trekis“ tabusid purustanud näitlejanna

New York Timesi teatel suri Nichelle Nichols laupäeval New Mexico osariigis südamepuudulikkuse tagajärjel. „Star Treki“ legend lahkus täpselt viis kuud enne 90 aasta juubelit. „Ere tuli, mis meid pikki aastaid valgustas, on kustunud,“ kirjutas Nicholsi poeg Kyle Johnson (70) Facebookis ema ametlikul lehel. „Ent nagu iidsed galaktikad, mida nüüd esimest korda nähakse, jääb ema meile ja tulevastele põlvkondadele rõõmu, õpetust ja inspiratsiooni jagama. Ta elas ilusat elu ning on sellisena meile kõigile eeskujuks.“