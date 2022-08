Oscari-filmi režissöör pääses vägistamissüüdistusest

Haggis saabus juunis Itaaliasse seoses Ostuni linna filmifestivaliga. Skandaali puhkedes tühistasid festivali korraldajad Haggise osalemise. Kuid filmimehe advokaat Priya Chaudry kinnitas, et tema klient on täiesti süütu. „Ma ei tohi Itaalia seaduste tõttu asitõenditest rääkida. Olen kindel, et kõigist tema vastu esitatud süüdistustest loobutakse,“ vahendas Variety Chaudry sõnu.