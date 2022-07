12aastaselt vägistatud Mena Suvari: „Mind ei armastatud. Olin vaid keha.“

Kireva eraeluga Mena Suvari (43) rabas mullu üldsust mälestusteraamatuga „The Great Peace“ („Suur rahu“), milles paljastas, et oli 12aastaselt langenud vägistamise ohvriks. Sellest sai alguse traumeerivate seksisuhete jada. Ka Mena uimastisõltuvuse juuri tuleb otsida lapsepõlvest. Nüüd kasvatab näitlejatar koos kolmanda abikaasa Michael Hope'iga aastast poega Christopheri. Ta arutleb Briti lehes The Guardian, kuidas lapsepõlveaegne seksuaalne kuritarvitamine tema elu mõjutanud on.