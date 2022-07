GALERII JA REPORTAAŽ | Müügihittidest mütsid, kirglikud suudlused ja jalust maha niidetud külastajad – see on Võsu Rannafestival

„Woohoo we are in the Võsu!“ (jess, me oleme Võsul – ingl k) kisendab nooremapoolne neiu oma sõpradele kohe, kui nende viiepealine kamp festivali turvaväravast läbi tungib. Elevus on ilmselge. Suisa nii ilmselge, et võtab jalust nõrgaks – hetk hiljem kukub sama neiu liiva sisse külili.