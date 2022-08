HOROSKOOP: mida toob meile vastuoluliste seisudega august?

Augusti alguses mõjutab meid positiivselt veel 1. juulil (mõju umbes 27. juuli – 7. august) aset leidnud Päikese ja Jupiteri trigoon. See sümboliseerib avardumist ja laienemist, millegi olulise ja tähtsa (Päike) suurenemist või kasvamist (Jupiter). Seis annab kõigele avarama tähenduse, soosib vaimseid huvisid ning soodustab välismaa ja reisimisega seonduvat.

See on parim aeg nii õppimiseks kui ka õpetamiseks, eri maailmavaadete tutvustamiseks, oma silmaringi laiendamiseks kõige üldisemas mõttes.