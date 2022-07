IMELISED FOTOD | Äsja abiellunud Jesper Parve: jah, see on nüüd tehtud. Oleme mees ja naine. Hoitud kõigi ilmakaarte ja jumalate poolt!

Kirjastaja Jesper Parve (42) ja kunstnik ning lasteraamatute autor Mari Ojasaar (39) seilasid möödunud nädalavahetusel abieluranda ning pidasid oma Hiiumaal asuvas kodutalus kolm päeva kestnud pulmapeo. „Te kõik, kes olite kohal – olite just õiged inimesed õiges kohas ja nii õige energiaga. Oli müstiline ja võimas. Oli kreisi ja armas. See kestis nii mitu päeva, kuid nüüd tundub, et oli vaid silmapilk,“ meenutab Parve pulmapidustusi.