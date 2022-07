STIILIKURITEGU | Vanglast välja saanud Eesti staaride kriminaalselt ohtlikud moeapsud ja leiud

„Vanglamood“ on küll väljamõeldud kontseptsioon, kuid tänu suures osas popkultuurile, on see fenomen läbi aegade inimeste kujutlust erutanud. Seltskonnastaarid, nagu näiteks Paris Hilton ja Lindsay Lohan, on juba alates 2000. aastast harjunud arreteerimistega. Hoolimata asjaolust, et nad on silmitsi seisnud palju seaduse rikkumisega, käitusid bravuuritarid alati stiilselt ja glamuurselt. Moelooja Tim Bluz viskab kriitilise pilgu vanglast välja saanud kodumaisetele staaridele ja analüüsib nende moevalikuid.