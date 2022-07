VIDEO | Gwyneth Paltrow üllatas Hailey Bieberit: „Ma seksisin su isaga WC-s!“

49aastane näitlejanna osales kolmapäeval Hailey Bieberi vlogis „Who's in my Bathroom“ ja šokeeris modelli oma avaldusega. „Ohoo, ma ei teadnudki!“ oli Hailey rabatud.

Gwyneth mängis Hailey isa Stephen Baldwiniga (56) režissöör Alan Rudolphi filmis , Mrs. Parker and the Vicious Circle“ (1994). Intervjuu käigus selgus siiski, et mingit seksivahekorda polnud.