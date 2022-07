18+ INTERVJUU | Rannamaja-Oskar teeb OnlyFansis erootikat ja unistab armastusest: „Ma ei oota, et ta minuga sisu looks, aga see oleks pluss.“

„Ma olen võtnud suuna, et ma aktsepteerin oma tulevast kaaslast nii nagu ta on. Sama ootan ka temalt. Kui minu tegevus on tema jaoks probleem, siis ma temaga praegu olla ei tahagi,“ tunnistab „Rannamajast“ tuntuks saanud Oskar Süvari (25), kes pakub OnlyFansis endast intiimset 18+ sisu.