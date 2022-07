Sulev Nõmmik aasta enne surma: kui praegu kohtad head inimest, kes alati naeratab ja on valmis kõiges abistama, peetakse teda lihtsalt hulluks

„Nendest tuuridest, mis mina koos Suleviga olen teinud, oli see viimane kõige edukam. Nagu oleks keegi teadnud, et see jääb viimaseks. Ees oli Kuressaare kontsert, tema jaoks siis viimane – nagu nüüd teame. Enestunne oli tal kehv, uimane ja ravis ta end pitsi konjaki, kange kohvi ja suitsuga,“ meenutab Aarne Valmis Gerda Kordemetsa ja Anne Tuulingu raamatus „Sulev Nõmmik: „Kui näeme, siis teretame!““. Näitleja, tantsija, lavastaja ning humoristi Sulev Nõmmiku 30. surma-aastapäeva puhul avaldame raamatust Nõmmiku elu viimastest aastatest rääkiva peatüki „Viimane vaatus“.