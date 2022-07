ÕL VIDEO | ROOSA REPORTER | Müsteerium lahendatud: kuidas teenida nutsu ilma eelneva töökogemuseta? Mida teha, kui töökaaslane ussitab?

Töökuulutusi sirvides võib vabalt ahastusse sattuda – vaat et iga teine neist eeldab varasemat töökogemust! Just töö leidmise ja karjääriga seotud küsimusi esitasid noored „Roosa reporteri“ saatejuhile Arija Helmveele. „Paljud minu jälgijad on veel väga noored ja nad pole kunagi tööl käinud – neil pole õrna aimugi, mis on üldse CV ja kuidas saada ilma töökogemuseta tööle,“ sõnas Arija ja suundus otsejoones Karjäärikeskusesse, et noorte tähtsatele küsimustele vastused leida.