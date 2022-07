HÜVA NÕU | 3 nõuannet, mida teha olukorras, kus teine pool räägib negatiivselt

Soomre sõnul on tegemist kolme erineva teemaga – negatiivselt reageerimine, tüli tekkimine ja vaidlus. Ta lisab, et kuna negatiivne reageerimine on inimestele harjumuslikult sisse programmeeritud, peaksime negatiivsete reageeringute positiivse ära kuulamise õppimisega rohkem tegelema.