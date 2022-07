Valentina ja Arvi Siia armastuslugu: „Sellise mehega läheks või maailma lõppu!“

„Täpselt neljakümne, ei, nüüd juba kolmekümne viie minuti pärast sõidad komsomoli keskkomitee maja juurest väljuva bussiga loomingulisse laagrisse. Jõudis kohale?“ ütleb ootamatult ühel ammusel augustikuu laupäevahommikul ajalehe Molodjož Estoni peatoimetaja seltsimees Puškin noorele ajakirjanikule Valentinale. Algaja ajakirjanikuna ei ole Valentinal veel kogemust, et selle ameti kirjutamata põhireegel on tulla tööle mugavates ja universaalsetes riietes, sest kunagi ei tea, mis tööpäev toob – kas tuleb minna moedemonstratsioonile või hoopis mitmepäevasele jalgsimatkale. Ilmselgelt ei ole tikk-kontsad ja miniseelik Häädemeestel toimuvas loomingulises laagris sobiv riietus. Aga käsk on käsk.