ÜLEVAADE | ÕPETAJATEST AJAKIRJANIKENI! Eesti kuulsused, kelle haridus erineb igapäevatööst kui öö ja päev

Haridus ei jookse mööda külgi maha! Seda ka siis, kui elutee on viinud koolipingis õpitust hoopis teistlaadi karjäärivalikuni. „Erialaseid teadmisi olen elu jooksul ikka kasutanud,“ kinnitab ka räppar Genka, kes teenib leiba eelkõige muusikuna, ent on omal ajal omandanud hoopis turundusalase hariduse. „Palgatöö on nagu iga teine sõltuvus. Kui sa ei lõpeta, siis ühel päeval taipad õudusega, et oled oma elu maha visanud,“ sõnab koomik Daniel Veinbergs, kes veel mõne aasta eest ajakirjanikuks õppis. Kuulsuseid, kelle eelnev hariduskäik võib üllatada, leidub aga veel.