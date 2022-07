ÕL TV | Tiina Jokinen: kui ma lennukit näen, ei võbele minu sees mitte miski muu kui suur vastumeelsus sinna peale minna

Minu hommikusöögi kaaslasteks on seekord budistist äridaam Tiina Jokinen (61) ja muusikaprodutsent-helilooja Peeter Vähi (67). Värvikat paari ühendab aga eelkõige kirg reisimise vastu. Maailmarändurid on tosinkonna aasta jooksul läbinud kümneid tuhandeid kilomeetreid kõrbe-, mägi- ning džungliteid, avastanud Siberi, Venemaa Kaug-Ida ning Mongoolia lõputuid avarusi. Kulgenud läbi Aafrika 24 riigi, samuti teinud avastusretki Polüneesia ja Melaneesia väikerahvaste ja hõimude juurde. Mida kõike põnevat on nende ühisel teekonnal juhtunud ja kas reisisellidel on veel täitumata unistusi?

