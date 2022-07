UUS VALITSUS JA VANAD LIPSUD | Tim Bluz hindab meespoliitikute moevalikuid: „Igaüks peab endale stilisti palkama!“

Kes poleks kuulnud väidet, et elame meeste maailmas. Mis seal salata, just nii see pahatihti ongi. Pole mingi saladus, et mingil põhjusel peavad sageli just naised oma tõsiseltvõetavuse nimel kordi rohkem võimlema ja tõmblema. Ehkki ajapikku liigume võrdõiguslikkuse perspektiivi silmas pidades paremuse suunas, on pikk tee veel minna.

Kui naised tunnevad sageli paratamatut survet olla igas olukorras meigitud ja hoolitsetud, siis nende vastassoost kolleegide puhul ei paista sageli aga kuskilt, et nad oma välimuse pärast sama suurt muret tunneksid. Oma väljanägemisele mõtlemine ei libiseks aga nendelgi mööda külgi maha. Kohe päris tõsiselt!