HÜVA NÕU | Mida teha, kui oled saanud lapsepõlves hävitavaid hinnanguid oma eneseväljendusele?

Kuigi muusikaterapeut Kristina Antšak õppis algklassides eraõpetaja juures klaverit, hakkas ta teadlikult muusikaga tegelema alles umbes neli aastat tagasi. Kristina sõnul kardavad inimesed tihtipeale laulda sellepärast, et kardetakse teiste negatiivseid hinnanguid. „Oleme kas lapsepõlves või hilisemas elus saanud hävitavaid hinnanguid oma laulmisele ja oleme endas selle osa lukku pannud, uskudes, et oleme ebapiisavad ja ei oska nö asju „õigesti“ teha. Kunagi ei ole hilja ühtegi uskumust muuta ja see puudutab ka laulmist,“ arvab Kristina.