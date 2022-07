Mari Tammar: „Öeldi, et pean valmis olema selleks, et mu rasedus jääb pooleli.“

Tallinna linnamuuseumi haridustoal, kus Mari Tammariga kokku saame, on tema raamatu sünniloos märgiline tähendus. Täpselt kaks aastat tagasi istus ta siin avaral aknalaual ja silmitses Vene tänava vihmamärga munakiviteed.

„Olin selleks hetkeks jõudnud oma elus perioodi, kus mu elus oli ratsionaalselt vaadates justkui kõik hästi – mul oli tore töö lastemuuseumis Miiamilla, toredad töökaaslased, armas elukaaslane, toetav perekond. Aga samal ajal oli mu sees rahutustunne, millele andis hoogu see, kui kuulsin, et parimal sõbrannal on olnud loominguliselt väga edukas aeg. Paratamatult hakkasin mõtlema, kusmaal mina praegu olen, mis minul praegu käsil on,“ jutustab Mari. Tal oli selja taga rahulik aasta, mil oli kohanenud uue eluga Tallinnas, aga ometi tundis ta seletamatut rahutust, et peaks rohkem jõudma ja saavutama.

„Samas käis minus klõps, mis ütles, et stopp, see ei ole tegelikult see, mida ma tahan. Mõistsin, et ma ei taha saavutusest saavutusse kulgevat elu. Sain aru, et see õnn ja rahulolu, mida mina otsin, on pesta köögis nõusid, kulunud sussid jalas, ja lihtsalt tunda, et kõik on hästi, ning rõõmustada selle üle, et päike paistab.”

Seejärel tabas ta end mõttelt, kas ta üldse teab, kuidas jõuda argipäevase õnneni: