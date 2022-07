ÕL VIDEO | 17aastane tütarlaps võitis loosiga oma esimese auto: „Ükspäev kakas lind mulle jala peale ja ma nii väga lootsin, et tuleb see õnn ära!"

„Ükspäev kakas lind mulle jala peale ja ma nii väga lootsin, et tuleb see õnn ära ja ma võidan selle auto. Nii juhtuski,“ rõõmustab 17aastane Liisi Marleen, kes sai linnamaasturi Kia Sportage GT Line uhkeks omanikuks. Õhtuleht uuris tüdrukult, mis tunne see on, ja tegi Liisiga koos esimest proovisõitu.