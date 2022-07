Kunst imiteerib elu: menukirjanikul kahtlustatakse seost salapärase tapatööga

Ahvatlevalt roosade kaantega „Kus laulavad langustid“ on kirjutatud ideaalse müügihiti valemi järgi: see on peamiselt naislugejaid kõnetav armastus- ja suurekssirgumise lugu, millesse on põimitud lummavaid kirjeldusi eksootilisest loodusest ning üks lahendamata mõrv. Nüüd on selgunud, et autor Delia Owens (73), kes enne uue kutsumuse avastamist töötas zooloogina, võis oma hitt-teose osaliselt päriselust maha kirjutada. Owens ja tema tollane abikaasa Mark kolisid 1974 Aafrikasse elevantide elu uurima ning sattusid oma töö tõttu dokfilmitegijate huviorbiiti. 1996 eetrisse jõudnud film „Deadly Game“ („Surmav mäng“) kajastab muu hulgas ühe salaküti mõistatuslikku surma. Saatuslikud lasud tehti filmivõtete ajal.