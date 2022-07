HÜVA NÕU | Ka allasurutud positiivne emotsioon võib meie tervist kahjustada

Jaapani filosoof Yuasa Yasuo on öelnud: „Ida meditsiini emotsioonide teooria käsitleb emotsioone kui qi liikumist.“ Ontoloogilise (ontoloogia on filosoofia haru, mis tegeleb olemise olemusega) entiteedina animeerib qi inimkeha, liikudes organismis neljas erinevas suunas: ülespoole, allapoole, sissepoole ja väljapoole. See tagab qi, vere ja kehavedelike tsirkulatsiooni, laiali kandmise ja metabolismi.