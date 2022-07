Ricky Martini õepoeg võttis seksuaalse kuritarvitamise süüdistuse tagasi

Latiinostaar, kes kasvatab koos kunstnikust abikaasa Jwan Yosefiga nelja last, tegi oma fännidele videopöördumise. „Olen täna kaamerate ees, sest pean tõesti rääkima, enne kui tervenemisprotsess alata saab. Mul ei lubatud end kaks nädalat kaitsta,“ viitas Ricky Martin seadusenõuetele, mis ei lubanud tal süüdistusest avalikult rääkida.

„Tänu jumalale osutusid need süüdistused alusetuteks, aga ma räägin teile tõtt. See on olnud nii valus. Olen täiesti muserdatud, nagu ka mu pere ja sõbrad. Ma ei soovi sellist saatust mitte kellelegi.“