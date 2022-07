John Lennoni poeg seletab, miks ta oma nime muutis

Lennon (59) rääkis podcast'is „Word in Your Ear“, et ametlikult nimetati teda kogu aeg John Lennoniks ja see ajas teda närvi, sest ta on Julian. Kuulsa isa poeg langetas otsuse nime muuta veidi enne seda, kui koroonapandeemia tõttu maailm lukku pandi. „Pidin reisides ja kindlustusfirmades ja igal pool kogu aeg jama taluma,“ seletas Julian. John Lennoniks kutsumine tekitas temas juba ärevust, sest tihtipeale visati tema üle nalja. „Niisiis otsustasin 2020. aastal lõpuks: „Jah, ma tahan nüüd olla mina ise. Aitab, on muutuse aeg.“