VALLATU PLAYLIST | ARMATSE NAGU KUULSUS! Eesti kuumimad staarid paljastavad, millise muusika saatel neile seksida meeldib

Mis siin peenutseda – õige muusika muudab seksi peaaegu alati paremaks! Seda aga ühe tingimusega – valitud laulud peavad olema intiimseks toiminguks sobilikud ja looma õiget meeleolu. Õhtuleht piilus kinniste uste taha ning uuris kodumaisetelt staaridelt, millist muusikat nemad armatsedes kuulata armastavad. Seega, kui te pole veel jõudnud endale ideaalset playlist'i koostada – või veel hullem – teie partner paneb igal korral kääksuma ühe ja sama muusikaalbumi, siis on Õhtulehe koostatud playlist just see, mida vajate! Oma lemmikuid laule on Õhtulehega jaganud Anu Saagim, Brigitte Susanne Hunt, Artjom Savitski, Marco Tasane, Martti Hallik ning Hugo Martin Maasikas.