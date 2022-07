Supermodell saavutas tema välimuse rikkunud ilufirmaga kohtuvälise kokkuleppe

Kanada päritolu supermodell paljastas eelmise aasta septembris, et tal oli tekkinud salendava protseduuri CoolSculpting tagajärjel haruldane tüsistus: külmutatud rasvarakud ei hakanud mitte kahanema, vaid hoopis vohama. Evangelista sõnul kaotas ta viis aastat tagasi sündinud katastroofi tõttu teenimisvõimaluse ja elas üle tohutuid hingepiinu. Ta elas aastaid erakuna, häbenedes avalikkuse ette ilmuda.

Ta kaebas USA firma Allergan kohtusse. Nüüd teatas Evangelista, et nad jõudsid kokkuleppele ning on tulemusega rahul. Uudist vahendava BBC teatel pole kokkuleppe tingimusi avalikustatud. Evangelista oli nõudnud hüvitiseks 50 miljonit dollarit. „Ootan pikisilmi järgmist elupeatükki sõprade ja pere seltsis ning jätan selle loo suurima heameelega seljataha,“ kirjutas Linda Instagramis, kus tal on 1,2 miljonit fänni.