ÕL TV | STAARIDE KOKAKOOL | Ants Rootslase vanakooli küpsisetort, mis maitseb nagu lapsepõlv

Idee sai alguse kummalisest intsidendist ühes Tallinna peenes kohvik-restoranis, kus teenindaja tõi Antsule ühel kaunil suveõhtul klaasikese veini kõrvale desserdiks täiesti vale küpsisetordi lõigu. „Siin oli kohupiim ja želeed, see ei ole mingi küpsisetort!,“ rõkkas Ants naerda. Ehmunud kohvikupidaja ütles, et see on üks klientide lemmikutest. "See võib olla mõne jaoks lemmik, aga küpsisetordist on see valgusaastate kaugel,“ jäi terapeut endale kindlaks.