TEADLANE SELGITAB! Kuidas said Rammsteini rokihelid kosta pealinnast suisa kümnete kilomeetrite kaugusele?

Kolmapäeva õhtul, mil Tallinna lauluväljakul toimus selle aasta suurim rokipidu, imestasid mitmed Harjumaa elanikud, et lauluväljakul toimuv möll kostub linnapiirist ootamatult kaugele. „Uskumatu, aga Rammsteini kontsert kostab minu juurde – Tallinnast 26 kilomeetri kaugusele,“ imestab Harjumaal elav naine. Suurkontserdi bassirütmis värisevaid aknaid ning ootamatult suurt müra on kurtnud ka mitmed pealinna elanikud. „Mul oli magama minnes aken lahti ja mind häiris mingi sahin või heli. Tundus nagu liiklus või teetöö – tundub, et ju siis oli Rammstein,“ sõnab üks kesklinna elanik.