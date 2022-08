„PUUDUTA MIND“ 240. SAADE | Teejuht Raivo Juhanson: kui olin ärimaailmas, siis väga paljuski lõin raha hirmu tasandilt, puuduse teadvusest

„Puuduta mind“ käis Saaremaal külas Kristel ja Raivo Juhansonil, keda võib vabalt nimetada teadliku suhte paariks ja teejuhtideks, kes on jõudnud läbi sisemise kasvamise ning töö iseendaga ühtsusteadvusesse teineteisega. Arutleme nendega, kuidas liikuda teadlikumasse ellu olenemata sellest milliseid komistuskive või õnnekilde elu sulle teele veeretab. Mõlemad on tegelenud teadlikusega üle kümne aasta ning liikunud enesearengu teel läbides erinevaid praktikaid. Kaassaatejuhiks on seekord staarterapeut Ants Rootslane.

Vaata videot!