HÜVA NÕU | Õige joogaõpetaja valimine on nagu parima sõbra valimine

Joogaõpetaja ja heaolu coach Silja Siller sõnab, et jooga on aastatuhandeid vana praktika, mida antakse õpetajalt õpilasele edasi – see ei ole visuaalne ega ego toitmise praktika, see on kohalolemise ja tunnetamise praktika. Iga kord kui Silja joogamatile astub, tunneb ta, et on pärast parem versioon iseendast. Silja juhendab tihti ka joogaretriite, kus soovib osalejatele pakkuda võimalust aeg maha võtta, leida iseennast, õppida end aktsepteerima ja armastama. „See ei ole ainult jooga, vaid eesmärk on iseendaga sõbraks saada ja endale aega võtta – jooga teeb oma töö lisaks,“ sõnab ta.