HÜVA NÕU | Kas korraldada ettevõtte sündmused perega või pereta?

Tavapäraselt veedame enamiku oma nädalapäevadest tööd tehes ja õhtupoolikuid peredele hoides. Küll aga teab ilmselt iga ettevõtte juht, kui oluline on iga meeskonnaliikme „toetusgrupi“ ehk tema pere ning tugisüsteemi panus sellesse, et töötaja saaks teha oma tööd parimal võimalikul moel, ajal ning viisil. Siit aga tekib küsimus, et kas meeskonnaliikmete pered peaksid samuti olema tööandja poolt oma panuse eest märgatud ja tänatud ning kas perekonnaliikmeid peaks kaasama ka ettevõtete korraldatavatele sündmustele - suvepäevad, jõulupeod jm olulised tähistamised.