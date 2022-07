TV3 ankru Kadri Pikhofi pere täienes: „Alguses on keeruline!“

TV3 „Seitsmeste uudiste“ südikas reporter ja endine ankur Kadri Pikhof (38) andis sotsiaalmeedias teada, et on 9. juulil ilmale toonud oma teise lapse, pisitütre. „Head sõbrad, suure tänu ja uhkusega hinges, tahan teiega jagada üht imelist uudist – 9. juulil sündis meie perre imearmas väike printsess. Pisitütre nime osas käivad veel vaidlused, aga eks ka see selgub peagi. Olen õnnelik kahe lapse ema,” seisab lakoonilises teates, mida ilmestavad TV3 kolleegidelt saadetud roosad lillebuketid Kadri kodus.