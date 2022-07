„Ahmisin õhku, tundsin, et issand, ma ei saa hingata!“

ISU EI OLE: Maarja ütleb, et tahaks mõnedki kilod juurde võtta, kuid selle haigusega on see väga keeruline ülesanne. „Kõht koriseb küll, aga söök käib suus ringi,“ tunnistab ta. „Apelsini söön ma tegelikult hea meelega, aga see kahjuks ei anna eriti kaloreid.“ Foto: Kristjan Orumägi