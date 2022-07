Eesti staaride muljed Rammsteini kontserdist: Till Lindemann lasi lavalt sellise survega seebivahtu, et jäin ühest silmast mitmeks minutiks pimedaks

„Seitse kõlarite ja pürotehnikaga torni! Kõlarite hulka vaadates tundus, et need on kogu Euroopa kultuurimajadest ära toodud,“ kommenteerib kolmapäevast erakordset sõud raadiohääl Allan Roosileht. Eesti pealinna raputanud Rammsteini kontsert tõi kohale enam kui 65 000 inimest nii siit kui välismaalt. Viimase aastakümne suurimat sõud nautisid lisaks Roosilehele teisedki Maarjamaa staarid. Kuidas nad rahule jäid?