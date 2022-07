Mitmendat aastat Tallinna kesklinna külje all haagissuvilas elav Toomas: „Mul on kõik eluks vajalik olemas, välja arvatud see, kui end pesta tahan. Siis pean kausis vett soojendama.“

Kirju minevikuga Toomas (49) on eluaeg soovinud lindprii staatust. Kuigi seadusega pahuksisse mineku eest on mees veetnud kokku kolm aastat kinnimajas, on see tema elueaga võrreldes lühike aeg ning vabahärra on eksimustest järeldused teinud.

Pärast abikaasast lahkuminekut jäi Toomas kodutuks, sest kirjutas kogu vara naise nimele. Elas kõigepealt juhuslikult leitud kuuris, kuni Lasnamäe linnaosavalitsuse ametnikud hakkasid tema vastu huvi tundma.