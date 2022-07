Honey Boo Boo (16) läheb koos peikaga maovähendusprotseduurile

Honey Boo Boona tuntud Alana Thompsoni mänedžer ütles TMZ.comile, et neiu kavatseb minna lõikusele niipea, kui ta on saanud 17. Reality-tähe sünnipäev on augusti lõpus.

TMZ.comi teatel pole Alanal seni õnnestunud kaalust maha võtta. Ta kardab, et tema ülekilod on geneetilist laadi - ka Honey Boo Boo skandaalne ema June Shannon ehk Mama June on eluaeg ülekaaluga maadelnud ning mõni aasta tagasi maovähenduslõikusel käinud. Osa kadunud kilodest on siiski juba tagasi. Küllap on põhjus ka selles, et June'i elu ringles mitu aastat peamiselt narkootikumide ümber. Honey Boo Boo ametlik hooldaja on nüüdsest tema vanem õde Lauryn.