Alen Veziko otsustas oma elu keeruliseks teha ning palub ühtlasi ka vabandust, kui on kellegi klišeesid ära kasutanud

Veziko esitab suvekontserdituuril ka Marek Sadama tekstile kirjutatud laulu „Ärata mind ülesse, kui maailm läbi saab.“ Muusik rääkis mõni aeg tagasi Õhtulehele antud intervjuus, et kui ta Sadamale loo saatis, siis viimane oli sellega täitsa rahul ja ütles, et ilus lugu on.