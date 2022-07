SIIRI SISASK: „Mul ei ole mingitki kindlust siin elus, elan nagu lillelaps. Nagu puuleht tuules…“

Raplamaa metsade ja rabade vahel Sulu talus elab Siiri Sisask täielikus ühenduses loodusega, peaaegu et muretus usalduses. Ta on oma sisemise navigatsioonisüsteemi veatuks timminud. „Elan nagu metsloom, lähen nina järgi,“ sõnab ta. „Ravikindlustust mul ei ole. Kui midagi juhtub, siis ise vastutan. Ja seda enam hoian ma tervist – ma ei tekita endale sellist olukorda, et mul oleks allesjäänud elupäevi keerulisem elada.“