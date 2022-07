SOTT KUUS VÄHE VÕI PALJU? TikToki kommentaarium kihab: kui palju saavad noored igal kuul taskuraha?

„16. eluaastast kuni gümnaasiumi lõpuni sain oma emalt taskurahaks sada eurot igal kuul. Ma sain väga hästi hakkama, aga ma tean, et paljud tänapäeva lapsed saavad palju rohkem ja ikka on pill lahti, et ei saa hakkama,“ sõnab Õhtulehe saate „Roosa reporter“ saatejuht Arija Helmvee oma hiljutises rahateemalises saates. Uurides noortelt TikToki vahendusel, kui palju nemad on harjunud igal kuul taskuraha saama, laekub vastuseid seinast seina.